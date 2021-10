Petit-Caux Petit-Caux Petit-Caux, Seine-Maritime [Atelier Halloween] Fantômes & mystères au Musée Petit-Caux Petit-Caux Catégories d’évènement: Petit-Caux

Petit-Caux Seine-Maritime Petit-Caux Des petits esprits farceurs se sont installés dans le musée, viens découvrir leurs histoires et essayer de les retrouver !

Dans cet atelier les enfants découvriront une histoire contée à travers un Kamishibaï « C’est quoi Halloween ? », et partiront à la chasse aux fantômes dans le musée.

> À 15h pur les 3-6 ans Une histoire de sorcière, des pots mystérieux, une énigmes, sauras-tu retrouver les informations manquantes dans le musée ?

Dans cet atelier les enfants découvriront le Kamishibaï « Sorcière cherche un mari », puis partiront dans le musée pour répondre à une énigme.

