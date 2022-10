[ Atelier] Halloween à la bibliothèque Blangy-sur-Bresle, 22 octobre 2022, Blangy-sur-Bresle.

[ Atelier] Halloween à la bibliothèque

Bibliothèque Municipale Odette Cléré Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

2022-10-22 – 2022-10-22

Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime

À la BibOC, vous savez qu’on adore l’automne, les feuilles mortes et la pluie fine mais plus encore on A.D.O.R.E Halloween !

Retrouvez-nous de 14h à 16h à la bibiothèque municipale

Venez créer des décos d’Halloween en vous amusant.

A partir de 6 ans – Sur inscription – Places limitées.

Infos : 02 35 93 23 31 – biboc76@gmail.com

Blangy-sur-Bresle

