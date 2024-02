Atelier Haïkus 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer, mercredi 13 mars 2024.

Atelier Haïkus ATELIER HAÏKUS Mercredi 13 mars de 14h30 à 16h à la médiathèque municipale Dans le cadre du Printemps des Poètes, la médiathèque offre un atelier d’initiation aux haïkus qui sera animé par F… Mercredi 13 mars, 14h30 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T14:30:00+01:00 – 2024-03-13T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-13T14:30:00+01:00 – 2024-03-13T16:00:00+01:00

**ATELIER HAÏKUS

Mercredi 13 mars de 14h30 à 16h à la médiathèque municipale**

Dans le cadre du Printemps des Poètes, la médiathèque offre un atelier d’initiation aux haïkus qui sera animé par Françoise DESAGNAT, de l’association YangZi. À l’issue d’une présentation ludique du genre, les participants seront invités à écrire et illustrer leurs propres petits poèmes japonais.

Gratuit. Atelier familial à partir de 9 ans. Inscription indispensable auprès de la médiathèque.

11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 89 51 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/atelier-haikus-atelierkaikus.html »}]

LITTRATURE LOISIRS