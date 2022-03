Atelier Haïku Soissons, 20 mars 2022, Soissons.

Atelier Haïku Soissons

2022-03-20 16:00:00 – 2022-03-20 17:00:00

Soissons Aisne

Venez puiser l’inspiration au cœur du Musée d’art et d’histoire Saint-Léger et rédiger votre haïku. N’oubliez pas de venir muni de votre bloc-notes et de votre crayons !

+33 3 23 59 91 20

Atelier famille Haïku ©ville de Soissons

Soissons

dernière mise à jour : 2022-03-11 par