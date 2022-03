Atelier haïku : adulte Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Atelier haïku : adulte Bergerac, 26 mars 2022, Bergerac. Atelier haïku : adulte Médiathèque Espace Bellegarde Bergerac

2022-03-26 – 2022-03-26 Médiathèque Espace Bellegarde

Bergerac Dordogne La Médiathèque de Bergerac vous propose un atelier haïku pour les adultes, animé par le poète et photographe Gilles Vanryssel.

Un haïku est un poème d’origine japonaise extrêmement bref, célébrant l’évanescence des choses et les sensations qu’elle suscite.

Médiathèque Espace Bellegarde Bergerac

