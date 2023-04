Atelier Gymnatisque cérébrale Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 13 mai 2023

de 15h30 à 17h30

Public adolescents adultes. gratuit

Pour l’Olympiade Culturelle, la bibliothèque vous propose un atelier ludique de gymnastique cérébrale avec l’association Brain-up pour être en forme de la …TÊTE aux pieds Faire travailler le cerveau comme nous pouvons le faire pour augmenter les capacités d’un muscle, vous pourrez relever le défi samedi 13 mai après midi. L’association Brain-up proposera des jeux ludiques qui vous aideront à stimuler votre mémoire en s’amusant. Avant les examens, pour le travail, ou tout simplement au quotidien , cet atelier sera l’occasion d’exercer cet organe fascinant qu’est le cerveau. Les participants accompagnés de leurs enfants seront les bienvenus puisque durant l’atelier, des jeux de mémoire seront proposés aux plus jeunes par les bibliothécaires . Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris Contact : 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke https://www.facebook.com/bibliothequerilke

