Atelier gym holistique Nestier, 3 juillet 2022, Nestier.

NESTIER 11 cap de la Bielle

2022-07-03 10:00:00 – 2022-07-03 12:30:00

Nestier Hautes-Pyrénées Nestier La gymnastique holistique s’adresse à tous.

Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé à l’intérieur d’un petit groupe. Vous explorez vos possibles qui s’élargissent et vous réconcilient avec vous même. Inscription obligatoire. Tarif adhérent : 30€

Tarif non adhérent : 50€ Organisé par l’association Moro-Sphinx. moro.sphinx.gh@gmail.com +33 6 83 41 47 90 https://morosphinx.wordpress.com/ NESTIER 11 cap de la Bielle Nestier

