ATELIER GYM DOUCE ET QI GONG Ceyras, samedi 16 mars 2024.

ATELIER GYM DOUCE ET QI GONG Ceyras Hérault

« Pour les jeunes de plus de 50 ans »

Virginie, animatrice sportive pour l’Association LIKAN vous propose des séances pour un travail ludique sur la souplesse et le renforcement, le cardio, la coordination, la respiration et l’équilibre avec parfois des élastiques, ballons, bâtons.

Tous les lundis hors périodes scolaires.

« Pour les jeunes de plus de 50 ans »

Virginie, animatrice sportive pour l’Association LIKAN vous propose des séances pour un travail ludique sur la souplesse et le renforcement, le cardio, la coordination, la respiration et l’équilibre avec parfois des élastiques, ballons, bâtons. L’occasion de découvrir les bienfaits du Zhi Neng Qi Gong et des exercices inspirés du Da Yan Qi Gong, tout en douceur. Prendre plaisir à devenir acteur de sa santé. Ateliers matinaux en extérieur au Salagou durant l’été. Venez nombreux avec vos aidants, accompagnants, c’est ouvert! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

Salle du Peuple

Place de la vierge

Ceyras 34800 Hérault Occitanie

L’événement ATELIER GYM DOUCE ET QI GONG Ceyras a été mis à jour le 2024-03-17 par OT DU CLERMONTAIS