2023-01-18 20:00:00 – 2023-01-18 21:30:00

Finistère Moëlan-sur-Mer Petra eo ar blaz hag ar frondoû ? Ar plant gwini hag an terouer. Ha tañva gwin evel-just ! Kaset en-dro gant Tudual Audic e brezhoneg. Mirit ho plas a-raok ar 16-01.

Aozet gant Pregomp Asambles evit Taol Kurun 2023. La différence entre le goût et les arômes. Cépages et terroirs. Et dégustation bien évidemment ! Animé par Tudual Audic en breton. Réservation impérative avant le 16/01.

Organisé par Pregomp Asambles dans le cadre du festival Taol Kurun 2023. pregomp.asambles@live.fr +33 6 83 80 63 74 http://www.tiarvro-brokemperle.bzh/ Rue Pont-Ar-Laër MLC salle « moyenne » Moëlan-sur-Mer

