Visite de l’atelier du graveur d’estampes Atelier GuyAnne, 1 avril 2023, Chalifert. Visite de l’atelier du graveur d’estampes 1 et 2 avril Atelier GuyAnne Vous avez dit Estampes ?

Découverte des principales techniques de l’estampe.

Présentation des différents outils du graveur : le burin, la pointe-sèche, le berceau sans oublier le brunissoir et les pierres à aiguiser.

Présentation des matrices en cuivre, zinc, acier, bois, en plexiglas. Un moment magique :

Réalisation du tirage d’une estampe sur cuivre deux fois par jour à 11h et à 16h. C’est l’occasion de voir fonctionner la magie de la presse et de soulever les langes pour voir l’image révélée.

