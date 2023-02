Ouverture de l’atelier de verrier Atelier Guy Quiliou Saint-Renan Catégories d’Évènement: Finistère

Saint-Renan

Ouverture de l’atelier de verrier Atelier Guy Quiliou, 27 mars 2023, Saint-Renan. Ouverture de l’atelier de verrier 27 mars – 1 avril Atelier Guy Quiliou Portrait de femmes handicap moteur,handicap auditif,handicap psychique,handicap intellectuel mi;hi;pi;ii Atelier Guy Quiliou 18 Rue Henri Dunant 29290 Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne Je posséde le diplôme de vitrailliste et je rénove des vitraux,dans les églises, chapelles et les particuliers.

Je crée des vitraux pour les intérieurs, en applique et sous forme de tableaux

Je réalise des portraits de femmes illustres en vitrail , suivant plusieurs techniques.

Je commence du neuvième portrait qui représente Camille CLAUDEL.

Les techniques de moulage, de sablage, de grisaille et de fusing seront appliquées pour cette réalisation

Ce projet sera réalisé sous la forme d’un tryptique.

Il sera présenté aux visiteurs curieux de découvrir le travail d’un vitrailliste.

Il sera possible de découvrir la découpe du verre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00

2023-04-01T18:00:00+02:00 Simone VEIL

