Exposition de Yom de Saint-Phalle à l’Atelier Gustave atelier gustave Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Lors de la journée du patrimoine l’Atelier Gustave vous invite à dialoguer avec les oeuvres de Yom de Saint Phalle au sein d’un espace épris d’une histoire artistique riche, chaleureuse et vivante.

Vous serez amenés à decouvrir ses jeux de matière, de forme et de couleur dans l’univers de ses sculptures et de ses dessins.

atelier gustave 36 rue Boissonade Paris 75014 Quartier du Montparnasse Île-de-France +33 0 681 612 609 https://www.ateliergustave.org/contact/ https://www.facebook.com/atelier.gustave Installé dans l’ancien atelier du sculpteur Gustave Germain (1843-1909), l’Atelier Gustave est un espace d’exposition parisien à l’atmosphère unique, situé entre le jardin du Luxembourg et la rue Daguerre, à deux pas de la Fondation Cartier pour l’art contemporain.

Nous accueillons depuis 1997 des artistes d’horizons différents, aussi bien tournés vers la création contemporaine que proposant un travail de facture plus classique. Des peintres officiels de la marine André Hambourg et Michel Bernard au japonais Iyama Tadayuki en passant par le togolais Sokey Edorh, l’Atelier Gustave a vu passer sur ses cimaises des artistes de nombreux pays aux styles très différents mais ayant toujours en commun la passion de l’art.

Réparti sur 2 niveaux, l’établissement vous accueille à l’occasion de vos événements d’entreprise ou rassemblement privés. Cocktails, présentations publiques, conférences, revêtiront un cachet particulier au milieu des œuvres qui ornent ce lieu.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez un magnifique espace d’exposition composé de 2 salles de 25m² chacune. Lumineux et pittoresque grâce à certains de ses éléments décoratifs et architecturaux, il confère un charme certain à vos manifestations.

40M² supplémentaires sont disponible au sous-sol, dans une ambiance douce et calme, propice à l’intimité.

Les deux étages sont équipés de projecteurs adaptés pour mette en lumière tous vos projets.

Laissez-vous porter par l’atmosphère unique d’un lieu dédié à l’art, et donner à vos réunions une touche d’originalité en choisissant « l’Atelier Gustave » comme cadre de réception !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

©Yom de Saint Phalle