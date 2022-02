ATELIER GUIRLANDE LUMINEUSE ET ORIGAMI Beaulieu-sous-la-Roche Beaulieu-sous-la-Roche Catégories d’évènement: Beaulieu-sous-la-Roche

Vendée

ATELIER GUIRLANDE LUMINEUSE ET ORIGAMI Beaulieu-sous-la-Roche, 5 mars 2022, Beaulieu-sous-la-Roche. ATELIER GUIRLANDE LUMINEUSE ET ORIGAMI Beaulieu-sous-la-Roche

2022-03-05 – 2022-03-05

Beaulieu-sous-la-Roche Vendée Beaulieu-sous-la-Roche jjmagine.localcreatif@gmail.com Beaulieu-sous-la-Roche

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu-sous-la-Roche, Vendée Autres Lieu Beaulieu-sous-la-Roche Adresse Ville Beaulieu-sous-la-Roche lieuville Beaulieu-sous-la-Roche Departement Vendée

Beaulieu-sous-la-Roche Beaulieu-sous-la-Roche Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaulieu-sous-la-roche/

ATELIER GUIRLANDE LUMINEUSE ET ORIGAMI Beaulieu-sous-la-Roche 2022-03-05 was last modified: by ATELIER GUIRLANDE LUMINEUSE ET ORIGAMI Beaulieu-sous-la-Roche Beaulieu-sous-la-Roche 5 mars 2022 Beaulieu-sous-la-Roche Vendée

Beaulieu-sous-la-Roche Vendée