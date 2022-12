Atelier : grue en cuivre Catégorie d’évènement: île de France

. payant Tarif 10 € (matériel compris) À partir de 10 ans (les enfants de 10 et 11 ans doivent être accompagnés par un adulte) Atelier de création d’une grue en cuivre Au Japon, les grues obtenues par pliage symbolisent la longévité, l’amitié et la paix. À cet atelier tu apprendras à faire une grue en pliant une feuille de cuivre, et non pas de papier comme on le fait généralement. La création d’une grue en cuivre diffère un peu de celle en papier et nécessite l’utilisation d’un outil. Tu feras ta propre grue en cuivre que tu pourras ensuite emporter chez toi. Atelier animé par Tomokazu Uchino, artisan de Tokyo expert du travail du métal, qui crée aussi des décorations murales en métal en forme d’animaux avec un origamiste parisien. Contact : 0144379595 https://www.facebook.com/MCJP.officiel/ https://www.facebook.com/MCJP.officiel/ https://www.mcjp.fr/fr/agenda/grue-en-cuivre

WAKUNI SHOTEN by Uchino sheet metal

