Atelier Grotte de Fraîcheur Jardin des Paradis, 4 juin 2022, Cordes-sur-Ciel.

Cette année, le jardin des Paradis de Cordes-sur-Ciel accueille une grotte de fraîcheur. Éléments importants des jardins depuis l’Antiquité, supports de tous les imaginaires, les grottes de fraîcheurs, cavités artificielles tapissées de coquillages, de pierres ou de ciment, ont fasciné leurs contemporains en ouvrant la voie à des mondes inconnus et mystérieux. Le samedi 4 et le dimanche 5 juin 2022, à l’occasion de la 19e édition des Rendez-vous aux jardins, l’association /Parcours/d/architecture/ propose aux visiteurs du jardin de contribuer à la construction d’une grotte de fraîcheur. Au cours de ces deux journées de « chantier » participatif ludique et festif, le public s’amusera à transformer le soubassement d’un belvédère de bois et à réinventer l’esthétique des grottes de fraîcheur sans en trahir l’esprit. Cette grotte d’un genre nouveau, constituée d’une résille de fils d’acier galvanisé et de feuilles d’aluminium, invite au retrait et à l’observation discrète du jardin. Les matériaux employés seront recyclés après le démontage de cette installation éphémère.

Atelier gratuit, entrée au jardin payante

Au cœur du jardin des Paradis, l’asso /Parcours/d/architecture/ propose la construction d’une grotte de fraîcheur en référence aux grottes artificielles édifiées dans les jardins depuis la Renaissance

Jardin des Paradis place du Théron, Cordes-sur-Ciel, Tarn, Occitanie Cordes-sur-Ciel Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T18:00:00