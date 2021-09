Le Fousseret Cour de la Médiathèque Haute-Garonne, Le Fousseret Atelier grimoire magique Cour de la Médiathèque Le Fousseret Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le Fousseret

Atelier grimoire magique Cour de la Médiathèque, 13 octobre 2021, Le Fousseret. Atelier grimoire magique

Cour de la Médiathèque, le mercredi 13 octobre à 14:00

Inventer des animaux fantastiques, des potions magiques, des formules pour créer son grimoire magique personnalisé… Deux sessions, à 14h et à 16h Gratuit, à partir de 6 ans. Inscription auprès de la médiathèque

Gratuit, à partir de 6 ans.

A la médiathèque du Fousseret Cour de la Médiathèque 4 rue Notre Dame – 31430 LE FOUSSERET Le Fousseret Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Le Fousseret Autres Lieu Cour de la Médiathèque Adresse 4 rue Notre Dame - 31430 LE FOUSSERET Ville Le Fousseret lieuville Cour de la Médiathèque Le Fousseret