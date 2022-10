ATELIER: GREFFES ET BOUTURES

2022-10-22 10:00:00 – 2022-10-22 11:30:00 Souvent, la greffe des arbres peut paraître difficile mais on peut utiliser des techniques très simples pour commencer ! Quasiment tous les arbres peuvent être greffés, mais quels sont les intérêts de la greffe ? Nous verrons en quoi il est intéréssant de greffer ses fruitiers mais aussi les inconvénients que cela comporte. Après un tour d’horizons des techniques de greffage, nous nous essayeronsà la pratique sur des vrais arbres. Ateliers proposés par L’Eco-Domaine La Fontaine dernière mise à jour : 2022-10-07 par

