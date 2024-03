Atelier Greffe sur table O’Panier Local Orthez, samedi 16 mars 2024.

Atelier Greffe sur table O’Panier Local Orthez Pyrénées-Atlantiques

Pour petits et grands, cet atelier ludique et pratique vous permettra de multiplier et sauvegarder des espèces arboricoles précieuses.

Démonstration des gestes de base.

Techniques de greffe de fruitiers abricotiers, pruniers, pommiers 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:00:00

fin : 2024-03-16 12:00:00

O’Panier Local 8 place de la Poustelle

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@sepanso64.org

L’événement Atelier Greffe sur table Orthez a été mis à jour le 2024-03-12 par OT Coeur de Béarn