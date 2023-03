Atelier greffe – arbres fruitiers chez Mireille et Pierre Portat Montlebon Montlebon Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs Montlebon EUR 5 L’association Autour d’un jardin de Montlebon (25) vous propose deux ateliers concernant les arbres fruitiers. Animation Cyrille Parratte – Naturaliste de formation – Professionnel spécialiste des arbres fruitiers (auto-entreprise « Paysage, Nature, Forêt »).

Nos objectifs :

– Connaissance des variétés locales adaptées à notre climat.

– Conservation du patrimoine local

– Optimisation de sa production fruitière.

Notre pédagogie :

– Le nombre réduit de participants facilite des échanges permanents avec le formateur.

– La pratique optimise l’apprentissage des gestes et techniques

L’atelier se déroule en extérieur sauf météo très contraignante. Apporter un sécateur propre en bon état. Prévoir une tenue adaptée.

Inscription souhaitée. autourdunjardin@free.fr +33 6 42 44 30 35

