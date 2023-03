Atelier « greffage d’arbres fruitiers » Jalognes Jalognes Catégories d’Évènement: Cher

Atelier « greffage d'arbres fruitiers », 11 mars 2023, Jalognes

Cher Jalognes L’association « Les Amis de Pesselières » vous propose un atelier de greffage d’arbres fruitiers.

Porte greffe vendu 2€

Samedi de 14h à 17h L’association « Les Amis de Pesselières » vous propose un atelier de greffage d’arbres fruitiers. lesamisdepesselieres@orange.fr +33 2 48 72 95 98 ©Amis de Pesselieres

