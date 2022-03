Atelier “greffage d’arbres fruitiers” Jalognes Jalognes Catégories d’évènement: Cher

Un diplôme sera remis à chaque conservateur volontaire. L’association “Les Amis de Pesselières” vous propose un atelier de greffage d’arbres fruitiers. lesamisdepesselieres@orange.fr +33 2 48 72 95 98 L’association “Les Amis de Pesselières” vous propose un atelier de greffage d’arbres fruitiers.

Outils et greffons fournis.

Nouveauté 2022 : parrainez une espèce à sauvegarder !

Un diplôme sera remis à chaque conservateur volontaire. ©amisdepesselières

