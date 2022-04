Atelier “GREEN IDEAS” Point de Médiation Numérique de Saint-Christo en Jarez Saint-Christo-en-Jarez Catégories d’évènement: Loire

Atelier “GREEN IDEAS” Point de Médiation Numérique de Saint-Christo en Jarez, 19 avril 2022, Saint-Christo-en-Jarez. Atelier “GREEN IDEAS”

Point de Médiation Numérique de Saint-Christo en Jarez, le mardi 19 avril à 14:30

Pendant les vacances d’avril, faites une “pause” dans vos habitudes numérique!

Gratuit, sur inscription

Pour faire la lumière sur la question du numérique “responsable” Point de Médiation Numérique de Saint-Christo en Jarez 4 Rue de la mairie 42320 Saint-Christo-en-Jarez Saint-Christo-en-Jarez Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T14:30:00 2022-04-19T15:30:00

