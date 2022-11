ATELIER GRAVURE TETRAPACK Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

ATELIER GRAVURE TETRAPACK Montpellier, 7 décembre 2022, Montpellier. ATELIER GRAVURE TETRAPACK

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

2022-12-07 14:00:00 – 2022-12-07 16:00:00 Montpellier

Hérault À partir des dessins humoristiques, des caricatures et des gravures présents dans les fonds des Archives, venez vous initier à la gravure sur TetraPak, un matériau recyclé facile à utiliser, et repartez avec votre création ! Adultes et enfants à partir de 8 ans. Un atelier créatif pour tous . serv-educa.archives@herault.fr Montpellier

dernière mise à jour : 2022-11-18 par PIERRESVIVES

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault PIERRESVIVES Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

ATELIER GRAVURE TETRAPACK Montpellier 2022-12-07 was last modified: by ATELIER GRAVURE TETRAPACK Montpellier Montpellier 7 décembre 2022 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault PIERRESVIVES Hérault montpellier

Montpellier Hérault