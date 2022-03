Atelier gravure sur linoleum avec Fabien Tabur Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Atelier gravure sur linoleum avec Fabien Tabur
Office de Tourisme Argentan Intercom Chapelle Saint Nicolas
Argentan
2022-05-14

2022-05-14 – 2022-05-14 Office de Tourisme Argentan Intercom Chapelle Saint Nicolas

Argentan
Orne

Fabien Tabur fera partager sa passion pour l'art de la gravure lors d'un atelier participatif. Chacun sera invité à manipuler le matériel et à créer sous les conseils de l'artiste.

tourisme@argentan-intercom.fr
+33 2 33 67 12 48
https://www.tourisme-argentan-intercom.fr/

