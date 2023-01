Atelier gravure sur bois Jenzat Jenzat Catégories d’Évènement: Allier

Jenzat

Atelier gravure sur bois Jenzat, 21 février 2023, Jenzat . Atelier gravure sur bois Maison intergénérationnelle Jenzat Allier

2023-02-21 17:00:00 – 2023-02-21 20:00:00 Jenzat

Allier Dans le cadre du projet de résidence artistique « Cultivons l’avenir, au fil du territoire », nous avons le plaisir de vous inviter à l’initiation à la gravure sur bois et linoléum. Jenzat

Lieu Jenzat Adresse Maison intergénérationnelle

