Atelier gravure Musée Denon, 14 mai 2022, Chalon-sur-Saône.

Atelier gravure

le samedi 14 mai à Musée Denon

Dans la continuité de la journée consacrée à Vivant Denon organisée par l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB) le 14 mai, la soirée et la nuit seront l’occasion d’en apprendre plus sur Vivant Denon et l’Egypte. A partir de quelques objets égyptiens observés et dessinés dans nos salles, expérimentez la gravure et la multiplication des images comme le faisait Vivant Denon.

Sur inscription. 8 places par atelier. Durée 1h.

Au cours d’un atelier, expérimentez la gravure et la multiplication des images comme le faisait Vivant Denon.

Musée Denon Place de l’Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:30:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:30:00