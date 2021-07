Lagny-sur-Marne La Gourdine Lagny-sur-Marne, Seine-et-Marne Atelier gravure monotype (6 à 8 ans) La Gourdine Lagny-sur-Marne Catégories d’évènement: Lagny-sur-Marne

Atelier gravure monotype (6 à 8 ans) La Gourdine, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Lagny-sur-Marne. Atelier gravure monotype (6 à 8 ans)

du jeudi 8 juillet au vendredi 9 juillet à La Gourdine

Il s’agit de déposer de l’encre d’impression sur un support lisse et transparent, possibilité de choisir son image, impression à la main pour un tirage unique. Prévoir un tablier ou un vêtement usagé.

sur inscription

Atelier gravure monotype La Gourdine 8 Cour Pierre Herbin 77400 Lagny-Sur-Marne Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T12:00:00;2021-07-09T10:00:00 2021-07-09T12:00:00

