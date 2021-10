Nevers Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers, Nièvre Atelier gravure / Exposition L’Amateur d’Estampes Contemporaines Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Atelier gravure / Exposition L’Amateur d’Estampes Contemporaines Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 23 octobre 2021, Nevers. Atelier gravure / Exposition L’Amateur d’Estampes Contemporaines

Médiathèque Jean Jaurès Nevers, le samedi 23 octobre à 14:00

Dans le cadre de l’exposition “la donation de l’association l’Amateur d’Estampes Contemporaines”, nous vous proposons un atelier d’inititation aux techniques de la gravure, à l’utilisation des outils d’un graveur, au tirage d’une estampe sur une presse avec l’aide de la graveuse Marie Feldbusch. Une initiation à la linogravure, une technique de gravure en relief à l’image d’un tampon. En utilisant comme support une plaque en caoutchouc, vous pourrez créer votre matrice et vos premières estampes. Public familial, à partir de 11 ans. Les matériaux utlisés dans cet atelier sont sans danger. La presse, élément essentiel pour l’impression, reste sous le contrôle de l’animateur. _Marie Feldbusch fait d’abord une thèse de doctorat sur l’avant-garde artistique en Allemagne, puis sera enseignante pendant 17 années dans les classes préparatoires d’HEC, avant d’occuper le poste de responsable du Département d’Allemand à l’Institut Supérieur de Commerce à Paris._ _De 1996 à 1998, elle suit les enseignements artistiques aux ateliers des Arts Décoratifs de Paris. Parallèlement, elle découvre la gravure avec un professeur de l’École Boulle. Elle s’installe à Nevers en 2008. Elle exposera au Pac des Ouches, puis à la librairie Le Cyprès._ _En 2010, elle dirige avec Daniel Robillard l’atelier de gravure du Groupe._ _En 2014, elle participera à une exposition commune avec l’artiste peintre et graveur Renaud Allirand._ _Ses oeuvres incitent à découvrir des procédés très variés tel que la gravure au sucre. Ses techniques de travail sur la matière, comme le plexiglas ou le cuivre, aboutissent alors à des tirages papiers “uniques”._ _Depuis quelques années, dans une démarche raisonnée et écologique, elle découvre de nouveaux matériaux, utilise de l’encre soluble à l’eau, suivant l’évolution récente._ **ATTENTION :** le **pass sanitaire** est obligatoire à la Médiathèque depuis le 21 juillet ! Merci de vous munir de votre attestation de vaccination ou d’un test PCR négatif de moins de 72h.

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Venez vous initier aux techniques de gravure avec la graveuse Marie Feldbusch ! Médiathèque Jean Jaurès Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers