Tourcoing Maison Folie Hospice d'Havré Nord, Tourcoing Atelier gravure : création d’un jeu memory collectif avec Sonia Poli Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Atelier gravure : création d’un jeu memory collectif avec Sonia Poli Maison Folie Hospice d’Havré, 15 décembre 2021, Tourcoing. Atelier gravure : création d’un jeu memory collectif avec Sonia Poli

du mercredi 15 décembre au mercredi 23 mars 2022 à Maison Folie Hospice d’Havré

Dans le cadre de l’exposition Arts de l’Islam, un passé pour un présent Chaque participant repart avec son tampon et son jeu, composé de toutes les cartes réalisées par tous les participants. Atelier parents-enfants (présence d’un adulte obligatoire) A partir de 7 ans Tarif : 2,65 € par personne Durée 2h Mercredi 15 décembre 14h30 Mercredi 19 janvier 14h30 Mercredi 2 février 14h30 Mercredi 2 mars 14h30 Mercredi 23 mars 14h30 Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans Renseignements : 03 59 63 43 53

2,65€/personne

Fabrique ton tampon en gomme et crée les cartes d’un jeu du Memory inspiré des objets présents dans l’exposition Arts de l’Islam. Avec l’artiste lilloise Sonia Poli https://soniapoli.com/ Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T14:30:00 2021-12-15T16:30:00;2022-01-19T14:30:00 2022-01-19T16:30:00;2022-02-02T14:30:00 2022-02-02T16:30:00;2022-03-02T14:30:00 2022-03-02T16:30:00;2022-03-23T14:30:00 2022-03-23T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Maison Folie Hospice d'Havré Adresse 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Maison Folie Hospice d'Havré Tourcoing