Atelier gravure coqs Bibliothèque Colette Vivier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier gravure coqs Bibliothèque Colette Vivier, 4 mai 2022, Paris. Le mercredi 04 mai 2022

de 14h00 à 17h00

. gratuit sur inscription au 01 42 28 69 94 ou directement à la bibliothèque.

Du coq gaulois au coq portugais, tout est question de style ! A vous d’en redessiner les contours en vous initiant à la gravure. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà expérimenté une technique de gravure pour participer à l’atelier. Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris

13 : Brochant (Paris) (157m) : Marché des Batignolles (Paris) (42m)

Contact : 01 42 28 69 94 https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/ https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/

May Angeli

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Colette Vivier Adresse 6 rue Fourneyron Ville Paris lieuville Bibliothèque Colette Vivier Paris Departement Paris

Bibliothèque Colette Vivier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier gravure coqs Bibliothèque Colette Vivier 2022-05-04 was last modified: by Atelier gravure coqs Bibliothèque Colette Vivier Bibliothèque Colette Vivier 4 mai 2022 Bibliothèque Colette Vivier Paris Paris

Paris Paris