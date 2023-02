Portes Ouvertes Atelier de gravure en relief Atelier Gravure – Clément Vinot-Battistoni, 1 avril 2023, Pantin.

Lors de ces Portes Ouvertes, l’artiste – graveur – imprimeur Clément Vinot-Battistoni vous fera découvrir son univers rempli de créatures mythologiques et de copeaux de laitons.

Après la découverte des outils du graveur manuel, l’artiste vous présentera son travail de gravure ainsi que sa finalité, au travers d’estampes en gaufrage ou de bas-reliefs en béton et plâtre patiné.

Biographie de l’artiste :

Après des études de graphisme, je découvre la gravure à l’école Estienne, de laquelle je suis diplômé en 2011.

Je multiplie alors les heures derrière l’établi afin de me former à la gravure manuelle de gaufrage.

En 2012, je deviens élève de Maître d’Art en impression. Je me forme alors aux méticuleuses techniques de l’impression en gaufrage et marquage à chaud. Je deviendrai par la suite responsable technique et j’installe dans la structure un atelier de gravure manuelle et numérique, qui aujourd’hui encore, réalise des travaux d’exception pour les grandes maisons du luxe français.

À partir de 2013, je commence à exprimer mon univers au travers d’œuvres que je réalise le soir et le week-end. C’est après une intense et longue expérience, acquise au sein de l’atelier en répondant aux demandes des clients, que je décide de me consacrer entièrement à ma création.

À partir de 2021, je propose une œuvre plus fouillée et régulière prenant corps sous la forme d’estampes gaufrées et de bas reliefs sur différents supports.

Atelier Gravure – Clément Vinot-Battistoni 26 rue pasteur 93500 pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00