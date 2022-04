ATELIER GRAVURE AVEC NATHALIE GRALL médiathèque Jean Levy Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

ATELIER GRAVURE AVEC NATHALIE GRALL médiathèque Jean Levy, 18 mai 2022, Lille. ATELIER GRAVURE AVEC NATHALIE GRALL

médiathèque Jean Levy, le mercredi 18 mai à 10:00

Après un petit tour d’horizon de l’exposition qui lui est consacrée, l’artiste Nathalie Grall invite les enfants à s’initier à la technique de la gravure et réaliser leurs propres oeuvres qui leur seront offertes. Herbier, oiseaux, insectes, arbres, fleurs, animaux réels ou imaginaires… laisse-toi guider par ton imagination et amuse-toi à créer ta propore gravure avec l’artiste !

sur inscription dans la limite de 10 places

initiation et création médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque Jean Levy Adresse 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Ville Lille lieuville médiathèque Jean Levy Lille Departement Nord

médiathèque Jean Levy Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

ATELIER GRAVURE AVEC NATHALIE GRALL médiathèque Jean Levy 2022-05-18 was last modified: by ATELIER GRAVURE AVEC NATHALIE GRALL médiathèque Jean Levy médiathèque Jean Levy 18 mai 2022 lille médiathèque Jean Levy Lille

Lille Nord