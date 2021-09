Saint-Jean-d'Aulps Abbaye d'Aulps Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps Atelier gravure Abbaye d’Aulps Saint-Jean-d'Aulps Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Abbaye d’Aulps, le dimanche 19 septembre à 14:30 Réservations vivement recommandées

Avec Lara BLANCHARD, apprenez tous les secrets de la gravure : de la réalisation du dessin à la gravure sur plaque et l’impression avec une presse, repartez avec votre œuvre ! Abbaye d’Aulps 960, route de l’abbaye, 74430 Saint-Jean-d’Aulps Saint-Jean-d’Aulps Sofélery Haute-Savoie

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

