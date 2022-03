Atelier gravure à la Maison-atelier Foujita Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle Catégories d’évènement: Essonne

Atelier tout public pour privilégier les échanges entre les générations. Venez vous initier aux techniques de la gravure sous la direction de Claire Poisson et Laurence Le Chau, graveuses de talent.

Atelier gratuit, inscription sur place

A l’occasion de « Rendez-vous au jardin », la Maison-atelier Foujita vous propose de participer à des ateliers gravure. Maison-atelier Foujita 7-9 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle Essonne

