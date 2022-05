Atelier “Grave ton monstre !” Musée de Vauluisant Troyes Catégories d’évènement: Aube

le samedi 14 mai à Musée de Vauluisant

Graver, c’est imprimer par ses propres moyens, de manière artisanale. On aborde le processus du début jusqu’à la fin avec des outils simples. On grave des plaques de polystyrène, on y étale de la peinture puis, nos mains deviennent une presse pour un résultat immédiat. Animé par Noémie Carvalho, artiste plasticienne et céramiste. Atelier limité à 10 enfants / session.

Entrée libre

Grave et imprime ton monstre ! Musée de Vauluisant 4 rue de Vauluisant Troyes Aube

