Musée de la mine et de la potasse, le mercredi 23 juin à 14:00

En partenariat avec Musées Mulhouse Sud Alsace et la Maison de la Géologie de Sentheim, le Musée de la Mine et de la Potasse propose trois ateliers gratuits pour les enfants pendant le mois de juin. Le dernier atelier intitulé « Les mystères de la fossilisation » se déroulera le mercredi 23 juin à 14h00. Réservation par téléphone au 07 84 57 51 76.

Gratuit sur réservation

« Les mystères de la fossilisation » au musée de la mine et de la potasse Musée de la mine et de la potasse 22 avenue Joseph-Else 68360 WITTELSHEIM Wittelsheim Haut-Rhin

2021-06-23T14:00:00 2021-06-23T16:00:00

