Tournus Tournus Saône-et-Loire, Tournus Atelier gratuit #Loveplanet Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Atelier gratuit #Loveplanet Tournus, 12 juin 2021-12 juin 2021, Tournus. Atelier gratuit #Loveplanet 2021-06-12 – 2021-06-12

Tournus Saône-et-Loire Tournus EUR Dans le cadre de l’évènement #loveplanet qui débutera le 5 Juin dans le Quartier de la Madeleine à Tournus, un atelier aura lieu le samedi 12 Juin.

Rendez-vous de 14h à 17h pour créer votre propre visuel, et coller votre affiche !

Atelier gratuit, ouvert à toutes et à tous, à partir de 6 ans : venez passer un moment en famille ! cheztasoeur@outlook.com Dans le cadre de l’évènement #loveplanet qui débutera le 5 Juin dans le Quartier de la Madeleine à Tournus, un atelier aura lieu le samedi 12 Juin.

Rendez-vous de 14h à 17h pour créer votre propre visuel, et coller votre affiche !

Atelier gratuit, ouvert à toutes et à tous, à partir de 6 ans : venez passer un moment en famille !

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Tournus Étiquettes évènement : Autres Lieu Tournus Adresse Ville Tournus lieuville 46.56181#4.91195