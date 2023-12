Atelier gratuit autour de la pièce GLORIA GLORIA Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public adultes. A partir de 18 ans. gratuit sous condition Journée gratuite et conditionnée à la réservation d’une place à 8€ ou 10€ pour le spectacle présenté à Théâtre Ouvert (159 avenue Gambetta – Paris 20e) du 11 au 20 décembre 2023. Une journée d’atelier, gratuite et ouverte à toustes pour découvrir l’univers de la pièce GLORIA GLORIA de Marcos Caramés-Blanco SAMEDI 16 DÉCEMBRE DE 10H À 18H, UNE JOURNÉE AVEC : Marcos Caramés-Blanco , auteur

, auteur Sarah Delaby Rochette , metteuse en scène

, metteuse en scène Thibaut Farineau, créateur sonore En amont des représentations de Gloria Gloria, les équipes du Théâtre Paris Villette et de Théâtre Ouvert proposent une journée d’atelier, gratuite et ouverte à toustes pour découvrir l’univers de la pièce. Nous passerons d’exercices d’écriture à des tentatives au plateau : bruitages, entremêlement musique/écriture, autour de la création sonore du spectacle… Ici, pas de résultat à obtenir, simplement de la recherche dans le plaisir, l’écoute, et dans un cercle de confiance. Les exercices proposés seront collectifs ou en petits groupes, et à l’écoute des envies de chacun.e. INFOS ET INSCRIPTION : Journée gratuite et conditionnée à la réservation d’une place à 8€ ou 10€ pour le spectacle du 11 au 20 décembre

Ouverte à tou·tes, à partir de 18 ans

Inscription (dans la limite des places disponibles) : Charlotte – communication@theatreouvert.com | 06 70 54 09 45 | sur place au théâtre Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines 159 avenue Gambetta 75020 Paris Contact : http://www.theatre-ouvert.com/gloria-gloria-une-journee-avec-le-16-decembre/ +33670540945 communication@theatreouvert.com http://www.theatre-ouvert.com/gloria-gloria-une-journee-avec-le-16-decembre/

