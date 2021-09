Saint-Herblain Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique, Nantes Atelier graphique par La Martiennerie Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier graphique par La Martiennerie Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, 30 octobre 2021, Saint-Herblain. 2021-10-30

Horaire : 14:30 18:30

Gratuit : oui La Martiennerie, maison de design, de papier découpé et d’impression artistique, vous propose un temps de partage autour de leur univers de papier et de sons. Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland adresse1} Centre Saint-Herblain 44800 Centre 02 28 25 25 25 http://www.la-bibliotheque.com la-bibliotheque@saint-herblain.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Adresse Rue François Rabelais Ville Saint-Herblain lieuville Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain