.Public enfants. A partir de 6 ans. gratuit Réservation obligatoire par mail ou par téléphone. Venez participer à un atelier graphique avec Alice Gravier, dessinatrice et auteur d’albums jeunesse le samedi 17 juin 2023 de 15h à 17h à la bibliothèque André Malraux À l’occasion du mois du handicap, nous vous proposons un atelier graphique avec Alice Gravier, illustratrice de Mon premier imagier des signes, ouvert à tous les enfants, qu’ils connaissent ou non la langue des signes. L’atelier s’articulera autour de son album Ma maison, un grand leporello représentant d’un côté un trajet dans la nature jusqu’à une maison, et de l’autre l’intérieur de celle-ci. Les enfants seront invités à dessiner les signes des objets du quotidien et animaux représentés et seront aidés à les réaliser. Nous proposons en parallèle dans la section jeunesse l’exposition « Les signes des tout-petits », qui présente des originaux du livre Mon premier imagier des signes. Rendez-vous au 4e étage !

Interprètes en langue des signes LSF / Français oral Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris Contact : 01 45 44 53 85 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

