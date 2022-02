Atelier graphique « à la manière de » Sibylle DELACROIX – Mercredi 16 février Médialudo Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Atelier graphique « à la manière de » Sibylle DELACROIX – Mercredi 16 février

Médialudo, le mercredi 16 février à 14:00

Médialudo, le mercredi 16 février à 14:00

Initiez vous au dessin, découpage, pliage, collage… Création d’une illustration au crayon noir et blanc avec rajout de petits moulins à vent en papier jaune : que se passe-t-il si l’on plante des moulins à vent géants dans la médiathèque ? **_Gratuit | Sur Inscription | Dès 6 ans_**

D'après l'album « Graines de sable » Médialudo 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac

