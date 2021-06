Dossenheim-sur-Zinsel Dossenheim-sur-Zinsel 67330, Dossenheim-sur-Zinsel Atelier – Granipain Dossenheim-sur-Zinsel Dossenheim-sur-Zinsel Catégories d’évènement: 67330

Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Dossenheim-sur-Zinsel EUR Réaliser son pain à base de graines fermentées riches en protéines, vitamines, antioxydants et divers micronutriments… Le granipain a été développé par le nutritionniste et ancien directeur de recherche à l’Inra, Christian Rémésy, qui prône les bienfaits des graines lorsqu’elles sont écrasées et humidifiées avant l’incorporation à la pâte. Composé d’une vingtaine de graines céréalières, légumineuses ou oléagineuses, le granipain assure une meilleure digestion. Réaliser son pain à base de graines fermentées riches en protéines, vitamines, antioxydants et divers micronutriments… +33 3 88 70 01 67 Réaliser son pain à base de graines fermentées riches en protéines, vitamines, antioxydants et divers micronutriments… Réaliser son pain à base de graines fermentées riches en protéines, vitamines, antioxydants et divers micronutriments… Le granipain a été développé par le nutritionniste et ancien directeur de recherche à l’Inra, Christian Rémésy, qui prône les bienfaits des graines lorsqu’elles sont écrasées et humidifiées avant l’incorporation à la pâte. Composé d’une vingtaine de graines céréalières, légumineuses ou oléagineuses, le granipain assure une meilleure digestion.

