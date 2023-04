Visite découverte du Jardin de sculptures …. Atelier-Grange Us Catégories d’Évènement: Us

Visite découverte du Jardin de sculptures …. Atelier-Grange, 2 juin 2023, Us. Visite découverte du Jardin de sculptures …. 2 – 4 juin Atelier-Grange Entrée libre Dans l’Atelier-Grange, l’exposition «Deuxième vie…»

Aller au-delà de la réalité, donner une deuxième vie à des objets en les détournant artistiquement de leur fonction première…

Jérôme Delacour, ferronnier d’art

Bernadette Wiener, céramiste-plasticienne

Dans le jardin, vous découvrirez une cinquantaine de sculptures : des stabiles en métal, des minuscules éléphants facétieux, de bien étranges personnages et d’autres créations singulières et musicales… Atelier-Grange 6 rue de la Libération 95450 Us Us 95450 Val-d’Oise Île-de-France 0681940994 http://www.wiener-b.com http://facebookwiener.bernadette Gare SNCF depuis Paris Saint Lazare, stationnement dans la rue de la Libération Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00 ©wienerbernadette

