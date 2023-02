Sublimer le quotidien, deuxième vie …. Atelier-Grange, 31 mars 2023, Us.

Sublimer le quotidien, deuxième vie …. 31 mars – 2 avril Atelier-Grange

Comment redonner une nouvelle noblesse à un objet détourné de son utilité première … Univers poétique et décalé !

Atelier-Grange 6 rue de la Libération 95450 Us Us 95450 Val-d’Oise Île-de-France

Deuxième vie …

Dans le Vexin depuis 30 ans, je n’ai cessé d’exercer mon métier à double facette de céramiste et de plasticienne.

Que ce soit avec des “objets sculptures”: Fatrasies (le monde médiéval revisité), Célèstes (éléphants oiseaux aux multiples aventures) et objets détournés qui m’entrainent sur les pistes de la dérision, de l’humour et du rêve à partager ou des Installations qui plongent dans les univers symboliques à la recherche d’un langage commun : sphères, grandes vasques et coupelles émaillées, fragments de terres éclatées et colonnes oxydées etc …

Depuis le printemps 2018, notre Grange fraîchement rénovée me permet de présenter ce travail personnel, mais aussi d’en faire un lieu de partage et de rencontre.

Après avoir invité mes précédents partenaires de Duos artistiques : Dominique Legris, Maître verrier M.O.F, Mireille Guérin, Licier, Hélène Herbosa, Sculpteur textile, j’accueille pour les Journées Européennes des Métiers d’Art 2023 L’atelier Delacour et son créateur, Jérôme Delacour. Cette jeune entreprise propose des ouvrages de ferronnerie d’art et des sculptures en métal.

Pour ces JEMA 2023, notre idée est d’aller au-delà de la réalité, de donner une deuxième vie à des objets en les détournant de leur fonction première.

Pour Jérôme, ce sont des casseroles, théières et plats qui deviendront mangeoires et nichoirs à oiseaux en leur associant des plantes et des mécanismes de récupération d’eau de pluie …

Tandis que de mon côté, par exemple, un matelas accueillera une ribambelle de petits pachydermes sur ressorts et des assiettes au lac de verre fondu ne contiendront que les regards rêveurs de nos visiteurs …



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

“Lydospice” Bernadette Wiener