Saint-Quentin

Atelier Grands-parents – Petits-enfants à la Galerie Saint-Jacques : S'amuser ensemble 2021-10-30

Saint-Quentin Aisne 4 4 Atelier : Grands-parents – Petits-enfants

Trois jeux vous sont proposés !

Jeu 1 : La Médiatrice fera la distribution de petites vignettes sur lesquelles apparaissent des détails d’œuvres. Vous allez donc devoir aller repositionner le bon détail sur la bonne œuvre.

Jeu 2 : Un puzzle d’une photographie à reconstituer.

Jeu 3 : L’un d’entre vous devra décrire une œuvre en 5 mots, l’autre devra deviner de quelle photographie il s’agit.

Sur réservation à la galerie Saint-Jacques.

