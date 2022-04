Atelier grands-parents et petits-enfants : saucisson au chocolat Centre socioculturel Loire-Divatte Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles

Atelier grands-parents et petits-enfants : saucisson au chocolat Centre socioculturel Loire-Divatte, 15 avril 2022, Saint-Julien-de-Concelles. Atelier grands-parents et petits-enfants : saucisson au chocolat

Centre socioculturel Loire-Divatte, le vendredi 15 avril à 14:00

Souvent, vos petits-enfants vous demandent : **“Dis, papi, mamie, on fait quoi aujourd’hui ?”.** Cette année, pour les vacances de Pâques, vous pouvez leur répondre : **“On va faire de la cuisine”**.

Gratuit – sans inscription

Un atelier gourmand a vivre avec vos petits-enfants (à partir de 6 ans) Centre socioculturel Loire-Divatte 2 route Félix Praud, St Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles La Chapelle-Basse-Mer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Julien-de-Concelles Autres Lieu Centre socioculturel Loire-Divatte Adresse 2 route Félix Praud, St Julien de Concelles Ville Saint-Julien-de-Concelles lieuville Centre socioculturel Loire-Divatte Saint-Julien-de-Concelles Departement Loire-Atlantique

Centre socioculturel Loire-Divatte Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-de-concelles/

Atelier grands-parents et petits-enfants : saucisson au chocolat Centre socioculturel Loire-Divatte 2022-04-15 was last modified: by Atelier grands-parents et petits-enfants : saucisson au chocolat Centre socioculturel Loire-Divatte Centre socioculturel Loire-Divatte 15 avril 2022 Centre socioculturel Loire-Divatte Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles

Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique