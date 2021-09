Reims Distanciel Marne, Reims Atelier grand public en visioconférence “A l’heure du changement climatique, se loger” Distanciel Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Atelier grand public en visioconférence “A l’heure du changement climatique, se loger” Distanciel, 22 septembre 2021, Reims. Atelier grand public en visioconférence “A l’heure du changement climatique, se loger”

Distanciel, le mercredi 22 septembre à 18:00

Après une brève introduction pour rappeler les enjeux, le contexte et le cadre de la discussion, nous proposerons aux participants de se répartir en sous-groupes. Dans ces sous-groupes, les participant.es seront invité.es à s’exprimer sur la pertinence et le contenu de propositions d’actions pour le territoire. Chacun.e pourra proposer des actions complémentaires. Un plan d’actions définitif sera approuvé en janvier 2022 sur la base des travaux de co-construction. Nous utiliserons l’outil collaboratif en ligne Klaxoon. d’autres ateliers à venir : à l’heure du changement climatique, se déplacer 23/9 de 18h à 20h à l’heure du changement climatique, consommer 30/9 de 18h à 20h à l’heure du changement climatique, se nourrir 4/10 de 18h à 20h s’adapter aux impacts du changement climatique 7/10 de 18h à 20h

gratuit, sur inscription

A l’heure du changement climatique … se nourrir, se déplacer, se loger, consommer. L’objectif est de donner l’occasion à chaque habitant.e de contribuer à la stratégie bas carbone du territoire. Distanciel 51100 Grand Reims Reims Quartier Centre Ville Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T18:00:00 2021-09-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Distanciel Adresse 51100 Grand Reims Ville Reims lieuville Distanciel Reims