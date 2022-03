Atelier Grainothèque Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier Grainothèque Médiathèque Hélène Berr, 20 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 20 avril 2022

de 16h00 à 18h00

gratuit

Venez découvrir la grande variété des succulentes (parfois surnommées à tort « plantes grasses ») et les secrets pour en prendre soin Atelier animé par Isabelle Werck. Un atelier de bouturage sera également proposé. Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

6 : Bel-Air (Paris) (277m) 71 : Hôpital Rothschild (Paris) (17m)

Contact : 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr Atelier;Nature

Date complète :

2022-04-20T16:00:00+01:00_2022-04-20T18:00:00+01:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Hélène Berr Adresse 70 rue de Picpus Ville Paris lieuville Médiathèque Hélène Berr Paris Departement Paris

Médiathèque Hélène Berr Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier Grainothèque Médiathèque Hélène Berr 2022-04-20 was last modified: by Atelier Grainothèque Médiathèque Hélène Berr Médiathèque Hélène Berr 20 avril 2022 Médiathèque Hélène Berr Paris Paris

Paris Paris