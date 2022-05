[Atelier grainothèque] Fabrication d’hôtels à insectes Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Accueillir les petites bêtes dans son jardin permet de respecter la biodiversité. Pour y parvenir, les animatrices de la bibliothèque vous aideront à construire un hôtel à insectes auxiliaires et pollinisateurs avec des matériaux de récupération.

