[Atelier grainothèque] Fabrication de bombes à graines

[Atelier grainothèque] Fabrication de bombes à graines, 8 juin 2022, . [Atelier grainothèque] Fabrication de bombes à graines

2022-06-08 – 2022-06-08 Destiné aux 6-10 ans, cet atelier permettra aux plus jeunes de fabriquer de petites boules remplies de terreau et de graines qui serviront à faire pousser des fleurs. Destiné aux 6-10 ans, cet atelier permettra aux plus jeunes de fabriquer de petites boules remplies de terreau et de graines qui serviront à faire pousser des fleurs. Destiné aux 6-10 ans, cet atelier permettra aux plus jeunes de fabriquer de petites boules remplies de terreau et de graines qui serviront à faire pousser des fleurs. dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville